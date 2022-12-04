За тиждень росіяни випустили до Запоріжжя лише 311 українців з окупованих територій

Загарбники зробили собі ще один вихідний - у суботу.

Російські загарбники за тиждень випустили до Запоріжжя тільки 311 українців з окупованих територій.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, ще тисячі чекають своєї черги. Люди їдуть з окупованих територій Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей.

"Окрім погіршення погодних умов проїзд через Василівку ускладнюють самі окупанти. Вже більше тижня ворог не випускає з окупації чоловіків, придатних до служби. Окупанти змушують цивільних чекати до місяця, щоб написати заяву на отримання перепустки для виїзду. Проте навіть їхня перепустка не гарантує проїзд через їхні ж блокпости", - розповів Федоров.

Він додав, що 3 грудня українців, які попередньо отримали такі перепустки для виїзду до Запоріжжя, на першому російському блокпості повернули назад.

"Аргумент - відтепер у рашистів вихідний не тільки в неділю, а і в суботу", - додав міський голова Мелітополя.

Як повідомив Федоров, жителі захоплених росіянами регіонів можуть також скористатися іще двома шляхами евакуації: у бік Грузії та європейських країн через Бердянськ-Маріуполь-Новоазовськ або через Крим.

Нагадаємо, днями російські окупаційні війська не пропустили на блок-посту у Василівці людей, які їхали із Запоріжжя підтримати близьких на окупованій території Запорізької області. Людей змусили ночувати на узбіччі дороги.