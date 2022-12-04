На звільнених територіях Херсонщини відновили роботу 85 базових та трьох пересувних станцій зв'язку

Над відновлення електропостачання в регіоні працюють 33 бригади фахівців.

На звільнених від росіян територіях Херсонщини оператори мобільного зв’язку відновили роботу 85 базових і трьох пересувних станцій.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За вчорашню добу фахівці Vodafone відновили роботу базової станції у селі Брускинське Бериславського району, додав Янушевич.

Також триває розмінування і ремонтні роботи ліній електропередач.

"Вибухотехніки Нацполіції обстежили понад 10 гектарів територій, вилучили 40 вибухонебезпечних предметів. Піротехніки ДСНС обстежили майже 32 гектари територій, вилучили та знешкодили – 117 вибухонебезпечних предметів", - розповів керівник ОВА.

Янушевич додав, що над відновлення електропостачання в регіоні працюють 33 бригади.

Нагадаємо, в оперативному командуванні "Південь" заявили, що повідомлення про відновлення об'єктів інфраструктури та подачі електрики дратують росіян. Тому окупанти намагаються одразу "відреагувати" обстрілами.

Щодо розмінування, то вибухотехніки Нацполіції та піротехніки ДСНС уже обстежили понад 1 200 га території Херсонської області, виявили і знищили тисячі вибухонебезпечних предметів.