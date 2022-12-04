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В Україні за добу росіяни вбили двох цивільних

Люди загинули на Донеччині та Херсонщині.

В Україні за добу росіяни вбили двох цивільних
Фото: МВС

В Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації за минулу добу, 3 грудня, загинули двоє цивільних, ще семеро людей дістали поранення.

Про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив у Телеграмі.

За даними обласних військових адміністрацій, у Донецькій області одна людина загинула і п’ятеро поранені. У Херсонській області один загиблий, двоє поранених.

Нагадаємо, що за даними МВС, понад 9 400 мирних жителів загинули і близько 6 800 отримали поранення внаслідок обстрілів росіянами цивільних об’єктів на території України.

Через бомбові та ракетні удари РФ у столиці пошкоджено чи зруйновано 678 об’єктів. Загинули понад 150 киян, серед них – четверо дітей.

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