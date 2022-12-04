Наразі відключають світло у 25% Києва, - КМДА

Вночі 4 грудня відключень світла у Києві не було.

Київ скоро може повернутися до планових відключень світла. Зараз ситуація поступово стабілізується.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв в ефірі телемарафону, повідомляє УНІАН.

За його словами, наразі відключають до 25% Києва.

"З позитивного - це те, що сьогодні вночі взагалі ніяких відключень не було. Зараз потроху почергово відключають, але вже невеликі обсяги - до 25% міста", - заявив Пантелєєв.

Вказується, що це пов'язано з певним прогресом ситуації, а також нижчим споживання електроенергії у вихідні, порівняно з будніми днями.

"Як на лівому, так і на правому березі ситуація поступово стабілізується. Але треба розуміти, що повноцінне відновлення пошкодженої інфраструктури потребує достатньо великого часу. Я впевнений, що ми вийдемо на погодинні графіки, до яких ми звикли, і будемо так жити і працювати далі", - розповів Пантелєєв.

Водночас точно спрогнозувати дату переходу на планові відключення поки важко.

"Але, така тенденція є і ми очікуємо, що достатньо скоро зможемо переходити на погодинні графіки відключення", - підсумував заступник голови КМДА.

Нагадаємо, що виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що до стабілізаційних відключень електрики у Києві можна буде повернутися після збільшення потужностей в системі.