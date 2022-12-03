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Якщо не буде нових обстрілів, то повернемося до відключень світла за графіками, - ДТЕК

В деяких районах столиці застосовують аварійні вимкнення електрики.

Якщо не буде нових обстрілів, то повернемося до відключень світла за графіками, - ДТЕК
Фото: t.me/luhanskaVTSA

До стабілізаційних відключень електрики можна буде повернутися після збільшення потужностей в системі.

Про це в ефірі телемарафону сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, передає Укрінформ.

"Зараз головна умова, щоб не було нових обстрілів, і якщо їх не буде, то я думаю, це питання тижнів, коли буде можливість повністю відновити ту генерацію, яка була пошкоджена внаслідок останнього обстрілу минулого тижня. Ми зможемо повернутися до графіків відключень, коли люди знають, що світло буде вимкнене", - сказав Сахарук.

Він зазначив, що у Києві, зокрема, зараз намагаються вимикати світло якомога ближче до графіків, але в деяких районах столиці застосовуються аварійні вимкнення, бо відбуваються локальні перенавантаження мережі.

Нагадаємо, що у компанії YASNO повідомили, що на лівому березі Києва є проблеми із електропостачанням, один з двох із об'єктів генерації не може давати достатньо потужності, якої потребують споживачі.

Деякі зі столичних будинків не можна перепідключити на іншу лінію, щоб вимикати разом з усім містом. По них очікується адміністративне рішення щодо ручного відключення, яке мають робити ЖЕК/ОСББ чи керуючі компанії. 

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