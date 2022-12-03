Безпілотник зафіксував, як окупанти ловлять гусака в захопленому селі
Безпілотник зафіксував, як окупанти ловлять гусака в захопленому селі
Лія Бетстоун: «Більшість американців не знають, що частина їхньої культури родом з України»
Лія Бетстоун: «Більшість американців не знають, що частина їхньої культури родом з України»
Росія може знову масовано атакувати Україну, - ОК "Південь"
Росія може знову масовано атакувати Україну, - ОК "Південь"
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
РНБО застосувала санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври і Новінського (оновлено)
РНБО застосувала санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври і Новінського (оновлено)
РНБО ініціює заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією
РНБО ініціює заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією
Дим у Дніпрі – це результат охолодження коксу, а не вибух, – міський голова (оновлено)
Дим у Дніпрі – це результат охолодження коксу, а не вибух, – міський голова (оновлено)
Росія планувала анексувати Україну до серпня 2022 року, – Королівський інститут оборонних досліджень
Росія планувала анексувати Україну до серпня 2022 року, – Королівський інститут оборонних досліджень
ГоловнаСуспільствоВійна

За кожні 100 метрів біля Сватового і Кремінної точаться відчайдушні бої, - Гайдай

Окупанти будують другу лінію оборони біля Старобільська.

За кожні 100 метрів біля Сватового і Кремінної точаться відчайдушні бої, - Гайдай
Сергій Гайдай
Фото: Скріншот відео

За кожні 100 метрів території поблизу Сватового і Кремінної в Луганській області точаться відчайдушні бої. Українські військові просуваються уперед.

Про це у Facebook заявив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Окупанти усіма зусиллями намагаються стримати українську армію, втім, розуміють, що це не вдасться. Тому будують другу лінію оборони біля Старобільська. У Білогорівці наші військові тримають оборону. Село повністю знищене росіянами", - наголосив Гайдай. Також він зазначив, що російські війська обстрілюють ракетами С-300 деокуповані населені пункти Луганської області.

Нагадаємо, що 1 грудня Гайдай зазначив, що українські війська повільно просуваються вперед на Луганщині з боку Харківської області. Так, до Кремінної залишилося декілька кілометрів.

За словами керівника ОВА, у районі Старобільська перебувають найбільш боєздатні російські підрозділи. Зокрема, десантники яких перекинули з Херсонського напрямку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також