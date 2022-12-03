За кожні 100 метрів біля Сватового і Кремінної точаться відчайдушні бої, - Гайдай

За кожні 100 метрів території поблизу Сватового і Кремінної в Луганській області точаться відчайдушні бої. Українські військові просуваються уперед.

Про це у Facebook заявив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Окупанти усіма зусиллями намагаються стримати українську армію, втім, розуміють, що це не вдасться. Тому будують другу лінію оборони біля Старобільська. У Білогорівці наші військові тримають оборону. Село повністю знищене росіянами", - наголосив Гайдай. Також він зазначив, що російські війська обстрілюють ракетами С-300 деокуповані населені пункти Луганської області.

Нагадаємо, що 1 грудня Гайдай зазначив, що українські війська повільно просуваються вперед на Луганщині з боку Харківської області. Так, до Кремінної залишилося декілька кілометрів.

За словами керівника ОВА, у районі Старобільська перебувають найбільш боєздатні російські підрозділи. Зокрема, десантники яких перекинули з Херсонського напрямку.