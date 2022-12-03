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Захоплення Бахмута, схоже, є суто символічним завданням для армії Росії, – Міноборони Британії

Захоплення потенційно дозволить ворогу загрожувати більшим містам, але кампанія з оточення непропорційно дорога. 

Захоплення Бахмута, схоже, є суто символічним завданням для армії Росії, – Міноборони Британії
Фото: тг-канал Сухопутні війська ЗСУ

Російські війська продовжують докладати значну частину своїх загальних військових зусиль і вогневої потужності на ділянці укріпленої лінії фронту довжиною приблизно 15 км навколо міста Бахмут у Донецькій області.

Російський план, ймовірно, передбачає оточення міста тактичним просуванням на півночі і півдні. Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії. 

"Останніми днями Росія, ймовірно, досягла невеликих успіхів на південній напрямку цього нападу, де вона прагне зміцнити обмежені плацдарми на захід від болотистої місцевості навколо маленької річки Бахмутка", – йдеться у повідомленні. 

Бахмут є основною ціллю для наступу росіян із серпня. Захоплення міста матиме обмежену оперативну цінність, хоча потенціально це дозволило би Росії загрожувати більшим містам як Краматорськ і Словʼянськ. 

"Тим не менш, кампанія була непропорційно дороговартісною порівняно з цими можливим вигодами", – зазначили в Міноборони Британії.

Там додали, що Бахмут, ймовірно, є суто символічним політичним завданням для РФ. 

Нагадаємо, що Бахмутський та Авдіївський напрямки є місцями найзапекліших боїв. Ворог продовжує там наступ. Триває переміщення особового складу та військової техніки окупантів для комплектування підрозділів.

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