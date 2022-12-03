Росія тримає в Чорному морі чотири ракетоносії, сумарний залп може сягати 24 "Калібрів"

Росія тримає в Чорному морі чотири ракетоносії, зокрема два – підводних. Сумарний залп може складати 24 "Калібри".

Про це речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив у Телеграм. Він наголосив, що загроза ракетних ударів є високою.

"Ніч без тривог і обстрілів. Однак, імовірність ракетних атак залишається високою. У Чорному морі – 4 ракетоносії, серед них – 2 підводних. Загальний залп може складати 24 «калібри»", – написав він.

Нагадаємо, учора речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк попередила, що РФ може знову масовано атакувати Україну ракетами. Потрібно підготуватися, що наслідки удару будуть тривалими і усуватимуться деякий час.

Водночас вона закликала українців не "чекати" удару, адже це один з елементів гібридної війни, який найбільше виснажує.