Росія може знову масовано атакувати Україну, - ОК "Південь"

Потрібно підготуватися, що наслідки удару будуть тривалими і усуватимуться деякий час.

Росія може знову масовано атакувати Україну ракетами.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає 24 канал.

Водночас, вона закликала українців не "чекати" удару, адже це один з елементів гібридної війни, який найбільше виснажує.

"Саме тому ми акцентуємо увагу на тому, що імовірність удару висока. Він може бути дуже масованим. Але не варто напружувати себе настільки, щоб його чекати", - сказала Гуменюк.

Вона також зазначила, що під час атак завжди оголошують повітряну тривогу і попереджають про небезпеку. Крім того, наголосила Гуменюк, потрібно підготуватися, що наслідки масованого удару будуть тривалими і усуватимуться деякий час.

Гуменюк попередила про загрозу ефекту розслаблення через те, що після "очікувань" обстрілу його не сталося.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім також повідомив, що ворожа армія вивела в море ракетоносії. За його словами, сумарна кількість "Калібрів" – 12. Кім вважає, що це – "спроба росіян показати, що все добре".

Нагадаємо, попередню масовану ракетну атаку роосіяни вчинили 23 листопада. У своєму зверненні президент Володимир Зеленський наголосив, що цей тиждень може бути не легшим від попереднього і закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

28 листопада Росія знову вивела в Чорне море ракетоносій.