Росіяни вивели в море "купу кораблів", але на них 12 "Калібірів", – Кім

Голова Миколаївської ОВА вважає це спробою росіян показати, що в них все добре.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що ворожа армія вивела в море ракетоносії.

За його словами, сумарна кількість "Калібрів" – 12. Кім вважає, що це – "спроба росіян показати, що все добре", написав він у Телеграм.

"Вивели купу кораблів, а на них усього 12 калібрів", – заявив він.

Вранці 2 грудня речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомляла, що російських ракетоносії у морі не було. Вона наголосила, що причиною міг стати шторм.

До того, 28 листопада, вона повідомила, що в море вперше за кілька діб вивели один ракетоносій. Зазвичай максимальний сумарний залп на одному кораблі складав вісім ракет.