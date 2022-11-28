Росія вперше за декілька днів вивела в Чорне море ракетоносій

На початку цього тижня Росія може вчинити нову ракетну атаку. Уперше за декілька діб ворог вивів у Чорне море ракетоносій, повідомила в ефірі телемарафону речниця пресцентру сил оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що росіяни проводять приготування.

"Найперше спостереження – те, що в Чорному морі вперше за тривалий час зʼявився, декілька діб не було, ракетоносій на чергування. Це надводний ракетоносій, що містить вісім ракет на своєму борту. Це говорить про те, що підготовка йшла", – повідомила Гуменюк.

У пунктах базування також перебувають ракетоносії, які споряджені і можуть бути задіяні протягом декількох годин. Гуменюк закликала дотримуватися правил повітряної тривоги.

"Тяжіння ворога до своїх скреп і традицій може бути критичним. Цілком ймовірно, що початок тижня може бути ознаменований такою атакою", – наголосила речниця.

Нагадаємо, росіяни вчинили попередню масовану ракетну атака на Україну 23 листопада. У вчорашньому зверненні президент Володимир Зеленський наголосив, що цей тиждень може бути не легшим від попереднього і закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги.