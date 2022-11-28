Для конспірації один з інформаторів ворога назвав свій акаунт у соцмережах жіночим ім’ям.

Служба безпеки затримала ще двох агентів Росії під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації та маршрути переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. Крім цього, вони передавали агресору локації соціальних об’єктів, у тому числі загальноосвітніх навчальних закладів у Слов’янську.

Отримані відомості окупанти планували використати для здійснення прицільних ракетних ударів по українському місту. Однак, співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали обох російських агентів на спробі передачі розвідувальної інформації до окупантів.

За даними слідства, ворожими поплічниками виявились двоє місцевих жителів, які працювали на підконтрольну спецслужбам РФ "народную милицию ДНР".

Комунікацію з ворогом вони підтримували через анонімні месенджери, а для передачі закритих даних використовували спеціально створений чат-бот.

"Саме там зловмисники викладали інформацію про рух військової техніки ЗСУ, а також геолокації українських шкіл. Свої «звіти» доповнювали фотоматеріалами і детальним описом прилеглої місцевості. Для конспірації один з інформаторів назвав свій акаунт жіночим ім’ям", - зазначили в СБУ.

Під час обшуків за місцями перебування обох зловмисників правоохоронці виявили мобільні телефони і ноутбуки із доказами підривної діяльності.

Наразі затриманим повідомлено про підозри. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала зрадника, який планував у Будапешті передати росіянам флешку з інформацією про українських силовиків.