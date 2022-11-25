СБУ затримала зрадника, який планував у Будапешті передати росіянам флешку з інформацією про українських силовиків

Він розраховував стати "головним поліцейським" столиці та Київської області у разі захоплення регіону.

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки України провели багатоетапну спецоперацію із викриття колишнього співробітника МВС України, який вирішив перейти на бік країни-агресора. зрадник планував передати росіянам флешку з даними про співробітників СБУ, ЗСУ, ГУР та "Азову".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Щоб показати свою "користь" рашистам, він зібрав засекречену інформацію про керівництво та кадрових співробітників силових відомств України та планував особисто передати дані на флешці до посольства РФ у Будапешті", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали його на пункті пропуску під час спроби перетнути державний кордон.

З початком повномасштабної агресії зрадник проживав на території Білої Церкви та був активним прибічником "русского мира", але керувався не тільки ідеологічними мотивами.

Крім того, він розраховував стати "головним поліцейським" столиці та Київської області у разі захоплення регіону.

Ця особа перебувала на прямому контакті із російським диверсантом Ігорем Безлером, а також підтримувала дружні зв’язки з іншими представниками так званої "міліції ДНР". Саме за їхнім "наведенням" затриманий почав збирати засекречені дані про співробітників СБУ, ГУР, лідерів руху "Азов", а також військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Встановлено, що окрім картотеки українських "силовиків", він збирав інформацію і про важливі об’єкти ЗСУ: бази, склади, арсенали та місця їхнього розташування.

Під час обшуків у фігуранта кримінальної справи знайдено пістолет Макарова, символіку терористичної організації "ДНР" та забороненої в Україні комуністичної партії.

Усі вилучені матеріали відправлено на експертизу.

Наразі затриманому планується повідомлення про підозру за ст. 111 (державна зрада) КК України.

Заходи із викриття зловмисника проводили співробітники військової контррозвідки та слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Нагадаємо, наприкінці серпня СБУ за державну зраду затримала керівника Інституту підготовки юридичних кадрів власної служби. За даними джерел LB.ua, йшлося про Юрія Рябуху.