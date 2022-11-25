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Норвегія надасть 15 млн доларів для Місії ЄС з військової допомоги Україні

Гроші будуть надані через Європейський фонд миру (EPF).

Норвегія надасть 15 млн доларів для Місії ЄС з військової допомоги Україні

Уряд Норвегії надає близько 15,1 млн доларів (150 млн норвезьких крон) для Місії з військової допомоги ЄС для України (EUMAM Ukraine).

Про це повідомляє сайт уряду Норвегії.

“Україна залежить від підтримки інших країн, не в останню чергу від достатньої зброї та матеріалів, щоб протистояти війні з Росією. Норвегія надала значну підтримку та надалі робитиме внески у вигляді пожертвувань військовими матеріалами. Для безпеки Норвегії та Європи важливо, щоб Росія не виграла у війні проти України. Українські сили ведуть важливу битву за демократію та справедливість”, – заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

За його словами, Норвегія прагне зробити внесок і підтримати операційний бюджет навчальної місії EUMAM Ukraine на суму близько 150 млн  норвезьких крон через Європейський фонд миру (EPF).

 

Також Норвегія частково надає кошти Естонії для польового госпіталю в Україні та передає п’ять військових автобусів швидкої допомоги.

Нагадаємо, міністр фінансів Норвегії Трюгве Слагсволл Ведум підписав угоду про надання Україні фінансування розміром 195,2 млрд доларів на закупівлю природного газу майбутньої зими.

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