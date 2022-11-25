За час повномасштабного вторгнення від обстрілів постражали близько 10 будівель КНУ імені Шевченка

З 24 лютого постраждало близько 10 будівель Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Більшість із них – навчальні корпуси.

Про це ректор вишу Володимир Бугров повідомив у фейсбук.

"Загальний обсяг збитків, завданих масованим ракетним обстрілом Києва 10 жовтня 2022 року, становить 99,26 мільйонів гривень. Від вибухової хвилі та уламків ракет постраждали історичні будівлі, серед яких улюблений червоний корпус Університету, Наукова бібліотека ім. М. Максимовича, де зберігається унікальна колекція видань-стародруків, корпус навчально-наукового інституту філології, де вчилися і працювали герої-захисники Денис Антіпов і Святослав Горбенко", – написав він.

Нагадаємо, що червоний корпус, символ університету, постраждав під час обстрілів 10 жовтня. Російські ракети впали на розі біля будівлі. Серед іншого, в корпусі вибило вікна.