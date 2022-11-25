Міністр закордонних справ Британії оголосив про новий пакет підтримки України

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі оголосив про новий пакет підтримки України. Він включає виділення більш ніж 50 млн фунтів стерлінгів на оборону і трьох мільйонів на допомогу у відновленні інфраструктури, йдеться на сайті британського уряду.

Також Велика Британія виділяє 5 млн фунтів на ініціативу України щодо доставки зерна в країни, які опинилися на межі голоду.

"Цей візит відбувається, коли Росія намагається використати сувору зиму в Україні, продовжуючи свої жорстокі напади на цивільну та енергетичну інфраструктуру країни, щоб посилити поточну гуманітарну кризу", – йдеться у повідомленні уряду.

Допомога включає надання 35 машин екстреної допомоги, зокрема шести броньованих. Також Британія надасть підтримку у розмінуванні.

"Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з Україною. Сьогодні я оголосив про пакет практичної підтримки для наших українських друзів у їхній боротьбі, від машин швидкої допомоги до допомоги жертвам сексуального насильства, здійсненого російськими військовими", – повідоми Клеверлі.

Клеверлі вирушив до України лише через кілька днів після того, як новий прем’єр-міністр країни Ріші Сунак здійснив свій перший візит до Києва і пообіцяв підтримувати Україну, так само як і його попередники.