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Міністр закордонних справ Британії оголосив про новий пакет підтримки України

Це й оборонна допомога, і фінансування відновлення інфраструктури. 

Міністр закордонних справ Британії оголосив про новий пакет підтримки України
Джеймс Клеверлі і Дмитро Кулеба
Фото: Дмитро Кулеба в твіттер

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі оголосив про новий пакет підтримки України. Він включає виділення більш ніж 50 млн фунтів стерлінгів на оборону і трьох мільйонів на допомогу у відновленні інфраструктури, йдеться на сайті британського уряду

Також Велика Британія виділяє 5 млн фунтів на ініціативу України щодо доставки зерна в країни, які опинилися на межі голоду. 

"Цей візит відбувається, коли Росія намагається використати сувору зиму в Україні, продовжуючи свої жорстокі напади на цивільну та енергетичну інфраструктуру країни, щоб посилити поточну гуманітарну кризу", – йдеться у повідомленні уряду. 

Допомога включає надання 35 машин екстреної допомоги, зокрема шести броньованих. Також Британія надасть підтримку у розмінуванні.

"Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з Україною. Сьогодні я оголосив про пакет практичної підтримки для наших українських друзів у їхній боротьбі, від машин швидкої допомоги до допомоги жертвам сексуального насильства, здійсненого російськими військовими", – повідоми Клеверлі. 

Клеверлі вирушив до України лише через кілька днів після того, як новий прем’єр-міністр країни Ріші Сунак здійснив свій перший візит до Києва і пообіцяв підтримувати Україну, так само як і його попередники.

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