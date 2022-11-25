У Київській області через отруєння чадним газом від генератора загинув чоловік

У Бобриці Київської області через отруєння чадним газом від генератора загинув чоловік. Генератор було встановлено прямо в приміщенні, повідомив начальник поліції області Андрій Нєбитов у телеграм.

"У результаті отруєння загинув голова родини, його дружину медики встигли госпіталізували до лікарні", – повідомив він.

У Гостомелі чадним газом отруїлася вся родина. Спершу погіршення здоровʼя відчула бабуся, потім чотирирічна онука.

Погіршився стан також у старшої дитини – 12-річної дівчинки та її 48-річного батька.

"Вкотре застерігаю: не нехтуйте інструкцією з експлуатації електрогенераторів та приладів для опалення систем. Вчасно перевіряйте справність роботи газових приладів та вентиляції! Дбайте про своє здоров’я та життя!" – закликав начальник поліції області.

Нагадаємо, портативні електростанції є джерелом підвищеної небезпеки. Встановлювати їх без фахівців небезпечно.

На час зникнення опалення і електроенергії українці можуть скористатися пунктами незламності. Там можна зарядити пристрої і зігрітися.