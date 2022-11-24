Ірпінь – місто відновлення: проблеми, досягнення та віра у власні сили

Еммануель Макрон , Джастін Трюдо , Ентоні Блінкен , Олаф Шольц , Боно з гурту U2, Маріо Драгі. Близько 100 відомих усьому світові людей за останні 9 місяців відвідали Ірпінь. Зруйнований, але Нескорений Ірпінь став привабливою фотозоною для іноземних гостей і символом незламності ціною руйнувань. Та з плином часу іноземні делегації теж стали яскравим символом – символом зітхань та бідкань про долю міста-героя без подальшої швидкої, прямої та ефективної допомоги. Тому, так само як і в лютому, управлінська команда міста прийняла рішення про самостійний порятунок і подальший розвиток Ірпеня.

Фото: Макс Требухов

Ще у квітні цього року ми поставили собі завдання, щоб до кінця 2023 року до Ірпеня могли повернутися 100% його мешканців. Ми обіцяли містянам, що вони неодмінно повернуться у своє українське місто, коли у березні евакуювали їх залізницею та “дорогою життя” під ірпінським мостом.

Ми тверезо оцінили ситуацію і першими з деокупованих міст підрахували збитки. За оцінкою експертів Інвестиційної ради Ірпеня, на відновлення міста необхідно щонайменше 1 мільярд доларів. За цією вражаючою цифрою на старті відновлення стояла сумна статистика: 1483 повністю зруйнованих і 1130 частково пошкоджених приватних будинків, 515 багатоповерхових будинків з необхідністю поточного ремонту і 80 – капітального. При цьому 39 багатоповерхівок – під демонтаж.

Та ми не чекали ні погоди з моря, ані результатів «зітхань» іноземних делегацій. І почали працювати, об’їздивши разом із мером Ірпеня Олександром Маркушиним та нашою командою десятки міст США і Європи. Бо весь час було сильне усвідомлення того, що кошти державного бюджету зосереджені в напрямку фронту, а для відновлення міста ми повинні залучати нові ресурси.

Загалом було визначено п’ять основних напрямків роботи: міжнародні переговори, формування пакету презентаційних матеріалів з візуалізацією руйнувань і кошторисами потреб, запуск Фонду відновлення Ірпеня, робота архітектурно-проєктного напрямку IrpinReconstruction Summit та залучення реальних партнерів.

Фото: The Art Newspaper

Добігає кінця складний для всіх нас 2022 рік і час озирнутися, що вже зроблено. Наразі в Ірпені повністю відновлено 87 багатоповерхових і 104 приватні будинки, в 17 багатоповерхових та в 15 приватних будинках відновлено покрівлю. Ірпінська міська рада надала будівельні матеріали для відновлення фасадів та покрівель 95 багатоповерхових будинків на загальну суму 45 мільйонів гривень.

Завдяки успішній комунікації Ірпінського міського голови з державного бюджету місто Ірпінь отримало: 25 мільйонів гривень на демонтаж багатоповерхових житлових будинків (на стадії реалізації), 275 мільйонів гривень на поточний ремонт житлового фонду, 95 мільйонів гривень як субвенцію на будівельні матеріали, 120 мільйонів гривень перераховано підрядним організаціям для поточного ремонту житлового фонду та закладів соціальної сфери ірпінської громади.

За рахунок коштів державного бюджету замінено покрівлю в школах №1, 2 і №17, а також у трьох дитсадках: «Знайко», «Бджілка», «Колібрі». У навчально-виховному об'єднанні «Освіта» та дитсадках «Лісова пісня» і «Знайко» встановлені нові вікна. Замінено вікна і в дитячій поліклініці, пологовому будинку, гуртожитку для медичних працівників. Вікна та двері замінені в трьох амбулаторіях сімейної медицини – №2, №6, №7. Відремонтовано покрівлю та вентиляцію в поліклініці на вул. Садовій, 38.

Наразі Київська обласна військова адміністрація вже затвердила перелік об’єктів в Ірпені, які вже найближчим часом держава обіцяє включити у Постанову Кабінету міністрів України для фінансування в рамках президентської програми UNITED24. Але хтось наразі відверто саботує рух в цьому напрямку, але Ірпінь не вперше зіштовхується з саботажем президентського бачення.

Серед вже реалізованих, прикладом позитивної співпраці є проект за ініціативи Міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова із встановлення модульних містечок. На території колишнього санаторію “Дубки” було споруджено житло для 700 людей, які втратили власні домівки.

Фото: facebook/Олексій Чернишов

В Ірпені вже розпочали будівництво нового модульного містечка на території колишнього санаторію «Ластівка». Фінляндія надала 12 таунхаусів по 3 квартири в кожному, а це 36 квартир. Польща забезпечує житло нашим громадянам для спорудження 240 квартир. Загалом у модульному містечку на «Ластівці» буде 276 квартир для ірпінчан, які втратили своє житло внаслідок російської агресії. Це найбільший проект в Україні по забезпеченню соціальним житлом постраждалих громадян.

Компанія “SOCAR” взяла під опіку школу №12, де замінила покрівлю, двері та вікна, здійснила ремонт фасадів. Люксембургський Червоний Хрест здійснив ремонт даху дитячої поліклініки та замінив вікна у новому медичному центрі на вулиці Садовій.

Всього вже відновлено 35 об’єктів соціальної інфраструктури.

Сьогодні місто разом із Фондом відновлення Ірпеня (крім мене, його засновниками виступили мер Ірпеня Олександр Маркушин та Народний депутат України Сергій Тарута) спрямовуємо зусилля на пошук коштів для відбудови Центрального будинку культури (орієнтовно 15 мільйонів євро), дитячої лікарні за адресою Давидчука, 63Ж, ліцею №3 (6 мільйонів доларів), Центрального міського стадіону «Чемпіон» (2 мільйони євро), Ірпінської ДЮСШ (3 мільйони євро), головного корпусу Державного податкового університету (5 мільйонів євро), дитсадка «Радість» на вулиці Миру (3 мільйони євро), дитсадка на Полтавській (4,5 мільйони євро).

Міжнародний Комітет Червоного Хреста передав місту 3 екскаватори, машину для перевезення питної води, запчастини для ремонту пошкодженої техніки, інструменти для аварійних комунальних бригад, обладнання для котелень, водопровідних і каналізаційних мереж. Завдяки допомозі МКЧХ в Ірпені відновлено частину зовнішніх інженерних мереж, водопровід на в’їзді в місто і каналізаційний колектор по вул. Соборній.

За підтримки UNICEF облаштовані 10 укриттів в закладах освіти Ірпінської громади, серед яких Ірпінський ліцей інноваційних технологій (ІЛІТ), навчально-виховне об'єднання «Освіта», загальноосвітні школи №1, №17, Михайлівсько-Рубежівська школа, дитсадки «Бджілка», «Смайлик», «Лісова пісня», «Знайко». Крім того, у школі №17 оновлено фасад і зроблено поточний ремонт, а у школі в Михайлівці-Рубежівці встановлені нові вікна та двері. Також облаштовані укриття, оновлені пошкоджені частини будівель і дворів у двох дитсадках – «Смайлик» та «Бджілка».

Крім цього, саме з UNICEF місто вже підписало Меморандум про виділення 2 млн доларів на відновлення ліцею №3. Наразі UNICEF вже профінансував проектування капітального ремонту третього ліцею. Керівник представництва UNICEF в Україні Мурат Шахін – це справжній друг Ірпінської громади.

Про вагому підтримку у відновленні вдалося домовитися й з Литвою, яка вже виділила 3 млн євро на відновлення дитсадка “Радість” в ірпінському мікрорайоні БКЗ.

Від Міжнародної організації з міграції ми отримали ремкомплектів на 27 млн грн., а від мережі магазинів будівельних матеріалів Леруа Мерлен – покрівельні матеріали на 1,2 млн грн.

Окремої уваги заслуговує робота з “сістер-сіті”, як полюбляють говорити в США. В Ірпеня є міста-побратими, з якими ми співпрацюємо вже роками. Місто Мілуокі в США, яке в перші дні війни оголосило про збір коштів для Ірпеня. Місто Борна в Німеччині, яке прийняло та розселило 130 родин ірпінчан і наразі передає нам буржуйки для опалення на 50 тисяч євро. Литовський Алітус, який одним із перших передав Ірпеню автомобіль швидкої допомоги. Це польське місто Піш, яке неодноразово передавало Ірпеню гуманітарну допомогу.

У 2022-ому в Ірпеня з’явилось 5 нових міст-побратимів: Герніка (Іспанія), Тлахомунько-де-Суньїга (Мексика), Кашкайш (Португалія), Алборая (Іспанія) та Маямі (США). Зараз ми напрацьовуємо співпрацю з кількома містами Європи та США.

Португальське місто Кашкайш одразу після підписання угоди прийняло рішення про виділення 500 тисяч євро на добудову дитячого садочка “Віночок” по вулиці Київська в Ірпені.

Під час візиту до Вашингтону ми домовилися з компанією Gensler – однією з найбільш авторитетних архітектурних компаній у світі – про розробку майстер-плану відновлення Ірпеня. Gensler робитиме це безкоштовно – вперше в історії компанії. Ми довго працювали над цією домовленістю.

Фото: Олександр Маркушин

Архітектурне бачення нашої команди полягає в тому, що Ірпінь має повернути собі статус міста-курорту, тому ми робитимемо акценти на розвитку приватного сектору, збільшенні зелених зон та розвитку реабілітаційної медицини.

Поліція Маямі вперше в історії США передасть конфісковану в громадян зброю для поліції Ірпеня завдяки угоді з шефом поліції Маямі Мануелем Моралесом та депутатом міської ради Маямі Кеном Расселом. Це справді безпрецедентна історія, і я хочу подякувати народним депутатам України Мар'яну Заблоцькому та Сергію Іонушасу, а також керівництву Національної поліції України, які зробили все для того, щоб ця угода відбулася.

Крім конфіскованої зброї для поліції Ірпеня, ми домовилися про допомогу з благодійниками із США, які вже закуповують зброю і спорядження на 50 тисяч євро для територіальної оборони міста. Це дуже важливо, бо війна в Україні не закінчилася.

Важливу роль у відновленні міста відіграв проєкт «Добробат», засновники якого Ростислав Смірнов та Віктор Андрусів із перших днів деокупації організували розбір завалів приватних будинків.

Нашою командою було створено офіційну робочу групу з відновлення міста – Irpin Reconstruction Summit (IRS). До неї сьогодні входить близько 200 українських та міжнародних спеціалістів, які, працюючи у проєктних командах, вже розробили та презентували 22 проєктно-архітектурні пропозиції та кошториси для реконструкції та відбудови соціальних об'єктів в Ірпені.

Завдяки співпраці Irpin Reconstruction Summit з італійським фондом TDH залучено близько 700 тисяч доларів на відбудову 4 житлових будинків: у ЖК «Аристократ» ремонтують покрівлю, а в ОСББ «Еверест», ОСББ «Затишок» та ОСББ «Мінерал», крім ремонту покрівлі, встановлюють вікна і двері, реставрують стіни та утеплюють фасади. Проєкт повністю фінансується за рахунок Ukraine Humanitarian Fund (UHF).

Командою IRS здійснено статистичний аналіз пошкоджених та зруйнованих об’єктів і розроблено каталог на основі зібраної інформації для 100 об'єктів житлової забудови та 20 соціальних об’єктів. Підписано меморандум про взаєморозуміння з Радою зеленого будівництва Італії, Thought Group, Integral Infrastructure and Urban Planning Solutions, Stefano Boeri Architect, з міжнародними експертами та архітекторами: президентом Ради екологічного будівництва Італії Марко Марі, італійським архітектором Стефано Боері, чилійським архітектором Крістіаном Віттігом, японським архітектором Хірокі Мацурою.

Сьогодні Ірпінь звертається до міжнародних партнерів та органів місцевого самоврядування зі всієї України з проханням допомогти нам з генераторами та рішеннями альтернативної енергетики для забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури, перш за все – об’єктів медицини та освіти.

Нам важливі партнери, які допоможуть місту з будівельними матеріалами. Це можуть бути українські та іноземні виробники та трейдери будматеріалів, мережеві магазини тощо.

Що ми хочемо від держави? Нам потрібна конструктивна співпраця. Просто хочемо, щоб нас чули і бачили, а не запрошували, наприклад, на робочі наради щодо відновлення мосту в Ірпені замість Ірпінського міського голови мера Бучі чи Макарова – це, як мінімум, дивно. Ми хочемо, щоб держава усунула десятки “проміжних” установ, через які проходять кошти на відновлення. Бо виходить так, що поки фінансування дійде до виконавця згідно з затвердженими кошторисами, то вартість матеріалів виросте на 20-30%. Ми просимо почути нас: ми завжди давали в Ірпені результат. І зараз готові зробити все для того, щоб Ірпінь став не лише прикладом швидкого відновлення, а й у найближчому майбутньому – всеукраїнським хабом для модельного відновлення всіх деокупованих територій.