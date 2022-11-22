Ми за вас і разом з вами, – спільна заява прем’єрів Фінляндії та Польщі до України
Ми за вас і разом з вами, – спільна заява прем’єрів Фінляндії та Польщі до України
Правий берег наш. Що далі?
Правий берег наш. Що далі?
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
Оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО
Оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
У Київській області затримали ексватажка бойовиків "ЛНР"
У Київській області затримали ексватажка бойовиків "ЛНР"
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
ГоловнаСуспільствоВійна

Ми повинні бути готові до ескалації війни в Україні, - Шольц

За його словами, ескалація може включати руйнування інфраструктури.

Ми повинні бути готові до ескалації війни в Україні, - Шольц
Фото: EPA/UPG

Німеччина має бути готова до ескалації війни в Україні.

Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц на конференції в Берліні, повідомив Reuters.

"Зважаючи на розвиток війни і видимі та зростаючі невдачі Росії. Ми повинні бути готові до ескалації", - сказав Шольц.

За його словами, ескалація може включати руйнування інфраструктури.

Канцлер також заявив, що його нещодавня поїздка до Китаю вартувала того вже тому, що під час неї було озвучено спільну позицію двох країн проти застосування ядерної зброї. Під час візиту до Китаю на початку цього місяця Шольц і голова КНР Сі Цзіньпін засудили загрози застосування Росією ядерної зброї в Україні.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що погоджена лідерами G20 спільна заява показує все більшу ізоляцію президента РФ Путіна через розвʼязану ним війну.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також