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Медична система України потребує ще 1500 генераторів, - МОЗ

Критичний мінімум забезпечений.

Медична система України потребує ще 1500 генераторів, - МОЗ
Фото: Telegram/Юрій Погуляйко

Медична система України для забезпечення безперебійної роботи закладів потребує ще 1500 генераторів різної потужності.

Про це повідомив в ефірі телемарафону заступник міністра охорони здоров'я Богдан Боруховський, інформує Інтерфакс-Україна.

"Критичний мінімум забезпечений, але потреба лишається. Ця потреба вимірюється приблизно у 1500 генераторах різної потужності, від найнижчої до великої, по 300-400 кіловат", - сказав він.

Боруховський пояснив, що генераторів, які є в клініках, достатньо для забезпечення роботи операційних, реанімації, критичного медобладнання, проте цих потужностей недостатньо для безперебійної роботи клінік в умовах тривалих блекаутів.

"Враховуючи можливі негативні сценарії, потрібно бути готовими до триваліших відключень, відповідно до того, що нам доведеться до цих самих генераторів приєднувати інші прилади, медобладнання, а також інші групи споживачів для освітлення, приготування їжі тощо", - сказав він.

При цьому Боруховський уточнив, що "в умовах блекауту генератори разом зі Старлінком будуть давати зв'язок".

"Коли ми говоримо про пункт невідкладної медичної допомоги, то там має бути мінімальний генератор на 5-10 кіловат, щоб там було тепло і щоб був зв'язок", - сказав він.

Заступник міністра також наголосив, що додаткові генератори необхідні, "щоб вони були взаємозамінні; у медзакладі не може бути один генератор, їх має бути декілька".

Нагадаємо, що планові відключення електроенергії в Україні будуть продовжуватися. Наразі ситуація в мережі стабілізована, однак, графіки відключень пов'язані з дефіцитом генеруючих потужностей.

Також генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко заявив, що, ймовірно, Україна житиме в умовах регулярних відключень електроенергії щонайменше до кінця березня.

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