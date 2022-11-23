Європарламент визнав Росію країною-спонсором тероризму. Сьогоднішніми ракетними обстрілами РФ довела, що це правда.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

"Сьогодні Європарламент визнав Росію країною-спонсором тероризму. Зрештою, дякую всім європарламентаріям. Росія довела всьому світу, що все це правда, застосувавши 67 ракет по нашій інфраструктурі, по нашій енергетиці, по звичайним людям. Результат трагічний – велика кількість поранених, є загиблі", – наголосив президент.

Глава держави зазначив, що над відновленням енерго- та водопостачання працюють усі служби та місцева влада.

"Завдання поставимо, все це відновимо і все це пройдемо, тому що ми з вами незламний народ", – додав він.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки Росії 23 листопада загинули шестеро людей, 36 отримали поранення.