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Україна повернула ще 36 полонених, серед яких - захисники Азовсталі та нацгвардійці з ЧАЕС

У звільненого цивільного була ампутована нога.

Україна повернула ще 36 полонених, серед яких - захисники Азовсталі та нацгвардійці з ЧАЕС
Фото: тг-канал Андрія Єрмака

Відбувся черговий обмін полоненими, в результаті якого вдалося повернути 36 українців.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Серед звільнених - один цивільний і 35 військових.

"Серед звільнених - хлопці, які захищали Маріуполь, були на "Азовсталі", а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення. Загалом вдалося звільнити 22 нацгвардійців, 8 прикордонників, 4 бійців ВМС, одного хлопця із ЗСУ. У звільненого цивільного, на жаль, була ампутована нога", - розповів Єрмак.

Глава ОПУ додав, що вдається "повертати додому тих, хто провів у полоні 8 місяців війни". 

Нагадаємо, днями з російського полону повернулись троє військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти.

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