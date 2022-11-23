В ЄС планують зібрати тисячі генераторів для України, - Шмигаль

В Європейському Союзі планують зібрати тисячі генераторів й енергообладнання, щоб передати Україні.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі.

"Подякував особисто голові Європарламенту Роберті Мецолі за визнання Росії спонсором тероризму. Тепер Європарламент сконцентрується на ініціативі "Генератори надії". Найближчим часом в ЄС планують зібрати тисячі генераторів й енергетичного обладнання, щоб передати Україні", - написав Шмигаль.

Він додав, що Україна вистоїть і переможе.

Нагадаємо, через ворожі обстріли в Дніпропетровській області знеструмлені водоканали. Також відсутнє водопостачання у Києві. Без світла Львів, міська влада попередила про перебої з водою.