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В ЄС планують зібрати тисячі генераторів для України, - Шмигаль

Європарламент сконцентрується на ініціативі "Генератори надії".

В ЄС планують зібрати тисячі генераторів для України, - Шмигаль
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

В Європейському Союзі планують зібрати тисячі генераторів й енергообладнання, щоб передати Україні.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі.

"Подякував особисто голові Європарламенту Роберті Мецолі за визнання Росії спонсором тероризму. Тепер Європарламент сконцентрується на ініціативі "Генератори надії". Найближчим часом в ЄС планують зібрати тисячі генераторів й енергетичного обладнання, щоб передати Україні", - написав Шмигаль.

Він додав, що Україна вистоїть і переможе.

Нагадаємо, через ворожі обстріли в Дніпропетровській області знеструмлені водоканали. Також відсутнє водопостачання у Києві. Без світла Львів, міська влада попередила про перебої з водою.

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