По всьому Києву припинили постачання води

Через російські обстріли постачання води призупинене в усьому Києві. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Фахівці «Київводоканалу» працюють над тим, щоб якнайшвидше його відновити. Просимо, про всяк випадок, запастись водою", – заявив він.

Фазівці роблять все можливе, щоб повернути воду в домівки киян. Працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в столиці.

Нагадаємо, під час масованої ракетної атаки вибухи лунали в декількох районах Києва. Є влучання в обʼєкт інфраструктури. Відомо про трьох жертв і шість постраждалих.