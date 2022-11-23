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По всьому Києву припинили постачання води

Кличко закликав зробити запаси. 

По всьому Києву припинили постачання води
Фото: Макс Левин

Через російські обстріли постачання води призупинене в усьому Києві. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко

"Фахівці «Київводоканалу» працюють над тим, щоб якнайшвидше його відновити. Просимо, про всяк випадок, запастись водою", – заявив він.

Фазівці роблять все можливе, щоб повернути воду в домівки киян. Працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в столиці.

Нагадаємо, під час масованої ракетної атаки вибухи лунали в декількох районах Києва. Є влучання в обʼєкт інфраструктури. Відомо про трьох жертв і шість постраждалих. 

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