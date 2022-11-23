У різних районах Києва пролунали вибухи, є влучання в обʼєкт інфраструктури (оновлено)

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Станом на 14:46 відомо про одну жертву і одного пораненого.
Мер міста Віталій Кличко повідомив про влучання в обʼєкт інфраструктури.
"Влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці. Залишайтеся в укриттях! Повітряна тривога триває", – написав він о 14:13.
Оновлення 15:06. Три людини загинули, шестеро поранено.
Оновлення 14:47. У КМВА повідомили, що унаслідок влучання пошкоджено двоповерхова будівля. Одна людина загинула та одна постраждала.
Оновлення. О 14:25 Кличко повідомив про нові вибухи.
"Іще кілька вибухів у різних районах столиці. Рятувальні служби та медики слідують на місця", – написав він.
За даними Київської міської військової адміністрації, є потерпілий. Дані про жертв уточнюються.
Повітряна тривога в більшості областей була оголошена близько 12:30. Голова Миколаївської ОВА попереджав про пуск ракет із літаків.