У різних районах Києва пролунали вибухи, є влучання в обʼєкт інфраструктури (оновлено)

Щонайменше одна людина загинула, ще одна поранена.

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Станом на 14:46 відомо про одну жертву і одного пораненого.

Мер міста Віталій Кличко повідомив про влучання в обʼєкт інфраструктури.

"Влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці. Залишайтеся в укриттях! Повітряна тривога триває", – написав він о 14:13.

Оновлення 15:06. Три людини загинули, шестеро поранено.

Оновлення 14:47. У КМВА повідомили, що унаслідок влучання пошкоджено двоповерхова будівля. Одна людина загинула та одна постраждала.

Оновлення. О 14:25 Кличко повідомив про нові вибухи.

"Іще кілька вибухів у різних районах столиці. Рятувальні служби та медики слідують на місця", – написав він.

За даними Київської міської військової адміністрації, є потерпілий. Дані про жертв уточнюються.

Повітряна тривога в більшості областей була оголошена близько 12:30. Голова Миколаївської ОВА попереджав про пуск ракет із літаків.