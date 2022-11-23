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У різних районах Києва пролунали вибухи, є влучання в обʼєкт інфраструктури (оновлено)

Щонайменше одна людина загинула, ще одна поранена. 

У різних районах Києва пролунали вибухи, є влучання в обʼєкт інфраструктури (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Станом на 14:46 відомо про одну жертву і одного пораненого.

Мер міста Віталій Кличко повідомив про влучання в обʼєкт інфраструктури.

"Влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці. Залишайтеся в укриттях! Повітряна тривога триває", – написав він о 14:13.

Оновлення 15:06. Три людини загинули, шестеро поранено. 

Оновлення 14:47. У КМВА повідомили, що унаслідок влучання пошкоджено двоповерхова будівля. Одна людина загинула та одна постраждала.

Оновлення. О 14:25 Кличко повідомив про нові вибухи. 

"Іще кілька вибухів у різних районах столиці. Рятувальні служби та медики слідують на місця", – написав він. 

За даними Київської міської військової адміністрації, є потерпілий. Дані про жертв уточнюються. 

Повітряна тривога в більшості областей була оголошена близько 12:30. Голова Миколаївської ОВА попереджав про пуск ракет із літаків. 

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