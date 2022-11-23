Ворог масово замінував лінії електропередач на Херсонщині, - ДСНС

Ворог використовував різні типи мін: від так званих «пелюсток» ПФМ-1 та протитанкових мін ТМ-62, до протипіхотних мін різного типу.

За останню добу було обстежено близько 19 га території та знешкоджено 137 одиниць вибухонебезпечних предметів. Але всього деокуповано близько 9 тис. квадратних кілометрів, які необхідно перевірити та очистити від мінування.

Про це на брифінгу повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий, передає кореспондент LB.ua.

«По Херсонщині - дуже непроста ситуація. Ми працюємо з енергетиками та комунальними службами, щоб налагодити систему життєзабезпечення. У першу чергу, щоб дати електроенергію. Але ворог настільки щільно замінував території, що зробити це не так легко», - заявив він.

Тільки вчора до розмінування були залучені 93 піротехніків та 39 одиниць техніки. За останню добу було обстежено близько 19 га території та знешкоджено 137 одиниць вибухонебезпечних предметів. Деокуповано площу близько 9 тис. квадратних кілометрів, яку необхідно буде перевірити та очистити від мін.

«Фактично Херсонщина зараз стала основним напрямком розмінування та роботи наших піротехнічних підрозділів… Бувають випадки, коли на один квадратний метр потрібно витратити на розмінування годину. І це правда, що є такі розмінування… Ворог використовував тут різні типи мін: від так званих «пелюсток» ПФМ-1 та протитанкових мін ТМ-62, до протипіхотних мін різного типу. Все це використовувалося в комплексі. Багато таких мін ми знаходимо під лініями електропередач, на полях. Тому робота не така швидка, вона тривала. Але ми докладаємо максимально зусиль, щоб зробити цю роботу», - додав він.

Крім того, Хорунжий повідомив, що з початку деокупації правобережної частини Херсонщини ДСНС вже знешкодили понад 5 тис. вибухонебезпечних предметів та обстежено 393 га території.

Нагадаємо, раніше радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань повідомив, що в Херсоні підірвали будівлю поліції через велику кількість мін. Відновлення електропостачання ускладнене по цій же причині.