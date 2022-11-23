Єврокомісія офіційно надала пропозиції по граничній ціні на газ, - Euractiv

Єврочиновники та експерти чітко розуміють, що цей механізм не є ідеальним.

Європейська комісія представила свою довгоочікувану пропозицію щодо обмеження надмірних цін на газ у вівторок, 22 листопада, після місяців тиску з боку країн ЄС.

Про це повідомляє Euractiv.

"Так званий "механізм корекції ринку" застосовуватиметься до головного газового хабу ЄС, нідерландського TTF, і має на меті обмежити надмірні ціни, коли вони не пов’язані зі світовими стрибками цін", - йдеться у повідомленні.

У разі схвалення країнами ЄС обмеження діятиме протягом року та набуде чинності, якщо будуть виконані два тригери: якщо ціни на голландський TTF на місяць наперед перевищать 275 євро за два тижні та якщо різниця між ціною TTF і світова ціна зрідженого природного газу становитиме 58 євро або вище.

Стежити за ринками буде європейський регулятор ACER. Якщо критерії відповідають, буде опубліковано повідомлення та активовано механізм, що запобігатиме торгівлі товарами на місяць наперед вище встановленої ціни.

Якщо після цього ціни впадуть або ціни на світовому ринку також стануть високими - гранична ціна буде деактивована.

Але Європейська комісія чітко розуміє, що цей механізм не є ідеальним.

"Це не регуляторне втручання для встановлення ціни на ринку газу на штучно заниженому рівні. Це механізм крайнього заходу для запобігання та, якщо необхідно, вирішення епізодів надмірно високих цін, які не відповідають світовим ціновим тенденціям", - сказала єврокомісар із енергетики Кадрі Сімсон.

Згідно з пропозицією Комісії, обмеження буде застосовуватися до цін на місяць наперед у головному газовому торговому центрі ЄС, нідерландському TTF, на який припадає близько 80% торгівлі. За словами високопоставленого чиновника ЄС, це потім матиме хвилевий ефект для інших центрів, оскільки він використовується як контрольна точка.

Однак обмеження поширюватиметься лише на продукти на місяць наперед, на які припадає "близько 22%" торгівлі на голландському TTF, додав чиновник.

Крім того, є "значні недоліки" покладатися на позабіржову торгівлю, оскільки вона непрозора, а дрібні гравці мають обмежений доступ, попередив Брем Клейз, ринковий експерт у Regulatory Assistance Project.

Сама ж Європейська комісія висловила подібне занепокоєння у своєму неофіційному документі.

Однак виконавча влада ЄС тепер вказує на велику кількість гарантій, вбудованих у механізм. Вони включають вимогу, щоб ціна була високою протягом двох тижнів до того, як буде встановлено обмеження, запобігання дестабілізації ринку шляхом його постійної активації та дезактивації.

Крім того, якщо активація буде неминучою, Європейська комісія звернеться за порадою до таких органів, як Європейський центральний банк, Європейське управління цінних паперів і ринків і мережа операторів газотранспортних систем (ENTSO-G), які контролюють безпеку постачання та стабільність ринку.

Під час активації обмеження також буде постійно контролюватися на випадок, якщо воно збільшить попит на газ, загрожуватиме безпеці постачання, поставить під загрозу існуючі довгострокові контракти або матиме непередбачені наслідки для внутрішнього ринку ЄС або потоків всередині ЄС.

Якщо щось піде не так, рішення про призупинення механізму може бути прийняте дуже швидко, "по суті того ж дня", за словами високопоставленого чиновника ЄС.

Повідомляється, що представники країн ЄС обговорять цю пропозицію на зустрічі в середу перед зустріччю міністрів енергетики.

Але ще невідомо, чи країни, які найбільше підтримують обмеження цін - Польща, Бельгія, Італія та Греція, а також ті країни, які найбільше виступають проти обмеження цін - Німеччина та Нідерланди, приймуть цю пропозицію.

Нагадаємо, ще наприкінці жовтня Bloomberg повідомив, що ЄС має узгодити заходи для зниження цін на енергоносії до 24 листопада.