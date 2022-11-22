На рахунки України надійшли 2,5 млрд євро макрофіну від ЄС

22 листопада на рахунки України надійшло 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.
Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За ці кошти вдасться профінансувати основні критичні видатки в цьому році, підкреслив глава уряду.
Він також розповів, куди уряд скерує отримані кошти від інших партнерів:
- 200 млн євро, які виділила Норвегія, нададуть "Нафтогазу" для придбання блакитного палива;
- 300 млн євро на закупівлю газу погодився надати Європейський банк реконструкції та розвитку;
- 12,7 млрд грн, які Україна раніше отримала від уряду Канади, теж передають "Нафтогазу" для закупівлі газу до сховищ.
"Також Уряд сьогодні затвердить порядок використання коштів державного бюджету на закупівлі газу у 2022-2023 рр.", - додав прем'єр.
Нагадаємо, нещодавно під час візиту до Києва Виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс запевнив, що Україна отримає черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 2,5 млрд євро.
21 листопада міністр фінансів Норвегії Трюгве Слагсволл Ведум підписав угоду про надання Україні фінансування на закупівлю природного газу майбутньої зими.