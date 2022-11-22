На рахунки України надійшли 2,5 млрд євро макрофіну від ЄС

12,7 млрд грн, отримані від Канади, передали "Нафтогазу" для закупівлі блакитного палива.

22 листопада на рахунки України надійшло 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За ці кошти вдасться профінансувати основні критичні видатки в цьому році, підкреслив глава уряду.

Він також розповів, куди уряд скерує отримані кошти від інших партнерів:

200 млн євро, які виділила Норвегія, нададуть "Нафтогазу" для придбання блакитного палива;

300 млн євро на закупівлю газу погодився надати Європейський банк реконструкції та розвитку;

12,7 млрд грн, які Україна раніше отримала від уряду Канади, теж передають "Нафтогазу" для закупівлі газу до сховищ.

"Також Уряд сьогодні затвердить порядок використання коштів державного бюджету на закупівлі газу у 2022-2023 рр.", - додав прем'єр.

Нагадаємо, нещодавно під час візиту до Києва Виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс запевнив, що Україна отримає черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 2,5 млрд євро.

21 листопада міністр фінансів Норвегії Трюгве Слагсволл Ведум підписав угоду про надання Україні фінансування на закупівлю природного газу майбутньої зими.