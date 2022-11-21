Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Україна вийшла зі складу членів Міжнародного центру наукової та технічної інформації
Україна вийшла зі складу членів Міжнародного центру наукової та технічної інформації
Попри війну, Україна відзначить День Гідності та Свободи, – Пошивайло
Попри війну, Україна відзначить День Гідності та Свободи, – Пошивайло
У ЗСУ спростували інформацію про знищення Су-35 окупантів за допомогою NASAMS
У ЗСУ спростували інформацію про знищення Су-35 окупантів за допомогою NASAMS
Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
У Болгарії пояснили, чому не можуть дати Україні комплекси С-300 і як доставлять військову допомогу
У Болгарії пояснили, чому не можуть дати Україні комплекси С-300 і як доставлять військову допомогу
Укренерго оприлюднило деталі відключень світла 20 листопада
Укренерго оприлюднило деталі відключень світла 20 листопада
ГоловнаЕкономікаДержава

Норвегія надасть Україні 195 млн доларів для закупівлі газу на зиму

Фінансування буде спрямовано через ЄБРР.

Норвегія надасть Україні 195 млн доларів для закупівлі газу на зиму
Фото: ЕРА/UPG

Міністр фінансів Норвегії Трюгве Слагсволл Ведум підписав сьогодні угоду про надання Україні фінансування розміром 195,2 млрд доларів на закупівлю природного газу майбутньої зими.

Про це повідомляє сайт уряду Норвегії, пише Інтерфакс Україна.  

Зазначається, що фінансування буде спрямовано через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Від імені банку угоду підписав у понеділок в Осло його перший віцепрезидент Юрген Рігтерінк.

"Україна звернулася до Норвегії по підтримку в закупівлі природного газу цієї зими. Час має вирішальне значення, і ми дуже раді тому, що ЄБРР буде нашим партнером у закупівлях газу. Важливо спрямовувати підтримку через авторитетну, міжнародно визнану організацію, яка забезпечить ефективне та прозоре використання фінансування", – сказав Трюгве Слагсволд Ведум.

 

Згідно з повідомленням, формальним одержувачем газу в Україні буде НАК "Нафтогаз України". На практиці платежі здійснюватимуться безпосередньо європейським постачальникам газу, які отримали попереднє схвалення і виставлятимуть рахунки за поставлений ними об'єм.

"У міру наближення зими в Україні Росія використовує енергію як зброю і завдає ударів по критично важливій інфраструктурі, намагаючись зламати спротив України. Дії Росії є серйозними порушеннями міжнародного права та завдають серйозних страждань народові України. Тому підтримка Норвегії в забезпеченні енергопостачання життєво важлива для України", – зазначила міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельдт.

Раніше повідомлялося про те, що уряд Норвегії та представники газовидобувних компаній розглянуть питання щодо постачання природного газу Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також