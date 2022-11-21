Люксембург підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, заявив міністр.

Міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш повідомив про надання Україні позашляховиків HMMWV ("Хамві").

Про це він написав у Twitter.

"Армія Люксембургу та Міноборони підтримують Збройні сили України, надсилаючи додаткові високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV). Вони посилять Україну у здійсненні її права на самооборону. Люксембург підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", - написав він.

Зазначимо, що HMMWV (the High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle), високомобільний багатоцільовий колісний транспортний засіб), також відомий, як Humvee (Хамві) — повнопривідний військовий автомобіль, що випускається американською компанією AM General.

З часу прийняття на озброєння збройними силами США у 1980-х, на базі Хамві створено різні модифікації: основний військовий автомобіль, легка вантажівка, автомобіль швидкої допомоги, мобільні РЛС та ЗРК, інженерні та броньовані машини тощо.

Нагадаємо, що уряд Італії звернеться до парламенту з проханням схвалити новий закон про військові та цивільні поставки в Україну протягом 2023 року.

20 листопада стало відомо, що Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги.