У Київській області затримали ексватажка бойовиків "ЛНР"

У результаті багатоетапних слідчо-оперативних дій на Київщині затримано колишнього ватажка бойовиків з позивним "Сотий", який після подій 2014 року переховувався від правосуддя, у тимчасово окупованих районах України. Остаточно "залягти на дно" бойовик вирішив на Київщині, де його й затримала СБУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Зловмисник входив до керівного складу окупаційної адміністрації захопленого Луганська і перебував на прямому зв’язку з кадровими співробітниками російських спецслужб", – йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ

Саме за їхньої "протекції" його призначили так званим помічником міністра внутрішніх справ "ЛНР" і командиром штурмового підрозділу "специального отряда быстрого реагирования" (відомішого як "філиал" російського СОБР).

Перебуваючи на "посадах", він координував злочинні дії з представниками центральних підрозділів російських спецслужб. Для цього регулярно зустрічався з ними на території тимчасово окупованого Криму.

На виконання ворожих завдань, у 2014 році він командував групами бойовиків під час захоплення адмінбудівлі Луганського управління СБУ.

Також затриманий збирав персональні дані співробітників Служби безпеки в Донецькій та Луганській областях.

Крім того, зловмисник створив розгалужену мережу ворожих інформаторів, які "здавали" йому місця дислокації та переміщення підрозділів антитерористичної операції на сході України.

Про одержані відомості доповідав російським кураторам і колишнім ватажкам бойовиків, серед них "голова парламенту "ЛНР" Олексій Карякін, "мінистр внутрішніх справ" "ЛНР" Ігор Корнет, "воєнний комендант" захопленого Луганська Сергій Грачов з позивним "Грач".

Зафіксовано факти передачі ворогу закритих даних щодо руху колон з військовою технікою сил АТО в районах Сєвєродонецька, Лисичанська і Сватового.

Також бойовик здійснював охорону громадян РФ, які у 2014 році приїхали на Луганщину і Донеччину для проведення фейкових референдумів, у результаті яких були самопроголошені "ЛНР" і "ДНР".

Нагадаємо, за матеріалами СБУ десять бойовиків "Л/ДНР" проведуть від 13 до 15 років за ґратами. Їх було затримано в ході контрнаступу українських військ на півдні та у районі Сєвєродонецька.