Пані посол США в Україні Бріджит Брінк привітала українців із Днем Гідності та Свободи. Вона запевнила, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну у боротьбі з РФ стільки, скільки буде потрібно.

Про це повідомляє у Twitter Посольство США в Україні.

"Ми залишатимемося вашим партнером і підтримуватимемо у боротьбі з тими, хто працює на знищення волі України та її народу. Ми знаємо, що Україна переможе, і ми будемо поряд із вами стільки, скільки буде необхідно", – наголосила Бріджит Брінк.

У День Свободи та Гідності ми вшановуємо мужність та бачення свого майбутнього українського народу, який вийшов на вулиці та разом відстояв європейське майбутнє України, а також те, як Україна продовжує відважно захищати своє право обирати та визначати власну долю. pic.twitter.com/TVhekhhN7c — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 21, 2022

За її словами, США визнає право українців обирати та визначати власну долю у той час, коли Росія намагається вкрасти майбутнє України.

"Ми знаємо, що боротьба за це майбутнє не завершена. Як і дев'ять років тому, безстрашні українці різного віку стоять пліч-о-пліч захищаючи один одного. Ви знову боретесь за свої будинки і свою землю, за свої життя та своїх близьких. Щодня ми бачимо вашу рішучість будувати стабільну, демократичну та процвітаючу країну для своїх дітей. Ви робите це, попри жорстокість спроб Росії стерти вашу країну з пам'яті", – зазначила Брінк.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Гідності та Свободи.