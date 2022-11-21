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​Ізраїль висловив протест РФ через застосування закуплених у Ірану БпЛА, – ЗМІ

Країна також занепокоєна можливою передачею Росії іранських балістичних ракет.

​Ізраїль висловив протест РФ через застосування закуплених у Ірану БпЛА, – ЗМІ
Фото: Вікіпедія

Ізраїль висловив протест РФ у зв'язку з передбачуваним використанням закуплених нею у Ірану безпілотних літальних апаратів у ході бойових дій в Україні.

Про про це 20 листопада повідомив ізраїльський телеканал Кан-1, з посиланням на джерело у зовнішньополітичному відомстві країни, "обізнане з деталями розмови".

"Протест був висловлений у кількох розмовах між послом Ізраїлю в Росії Олександром Бен-Цві та заступником міністра закордонних справ Росії Михайлом Богдановим", – йдеться у повідомленні.

У зазначених розмовах Ізраїль по дипломатичній лінії також довів до Москви своє занепокоєння з приводу можливої передачі Росії іранських балістичних ракет.

Голова Ради національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата, який незабаром залишає свою посаду, "застеріг Росію від цього кроку і попередив, що, якщо поширення іранських ракет не буде зупинено, це може призвести до появи високоточних балістичних ракет в України", – стверджує телеканал.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіан раніше визнав, що його країна передала Росії "обмежену кількість безпілотників", але наполягав на тому, що це було за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.

Пізніше ГУР МО опублікувало докази доставки БпЛА з Ірану до Росії під час війни: деталі були виготовлені в лютому.

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