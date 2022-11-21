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У переговорах Росія може шукати паузи через великі втрати, – міністр закордонних справ Британії

Голова британського МЗС наголосив, що тільки Україна може вирішувати, коли сідати за стіл переговорів, а світова спільнота тим часом має продовжувати допомагати українцям. 

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі вважає очевидним те, що Росія вступить у переговори лише тоді, коли відчуватиме тиск.  

Нині росіяни зазнають поразок, однак продовження підтримки українців надзвичайно важливе. Тільки Україна може вирішувати, коли й на яких умовах їй сідати за стіл переговорів, наголосив Клеверлі на полях безпекової конференції IISS у Бахрейні, пише Bloomberg

Клеверлі додав, що всі війни "врешті завершуються переговорами", але наполіг, що Україна сама вирішує, за яких умов починати їх та як може виглядати врегулювання. 

"Якщо Росія все-таки вирішить вступити в переговори", заявив міністр, це не можна "використовувати як кнопку паузи, бо зараз вони бачать розворот на полі бою".

Ці коментарі пролунали через день після того, як президент Франції Еммануель Макрон висловив сподівання, що президент Володимир Зеленський погодиться відновити мирні переговори з росіянами. 

Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що якби Москва хотіла перемовин, вона би перестала вчиняти терористичні удари по українцях. 

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк зазначав, що спроби переконати Київ вести переговори з Москвою після серії військових перемог українців є безглуздими.

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