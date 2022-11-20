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У Болгарії пояснили, чому не можуть дати Україні комплекси С-300 і як доставлять військову допомогу

Відвантаження військової допомоги буде здійснюватися за один раз.

У Болгарії пояснили, чому не можуть дати Україні комплекси С-300 і як доставлять військову допомогу
Фото: bgflags.com

Міністр оборони Болгарії Дімітр Стоянов пояснив, чому його країна не може надати нашій державі комплекси С-300 і як збирається доставити військову допомогу, повідомляє BNT News.

За словами Стоянова, Болгарія не передасть С-300, оскільки їй тоді не буде чим захищати своє небо.

Щодо військової допомоги, то міністр зазначив - для її транспортування використають близько десятка літаків Boeing C-17.

Стоянов повідомив, що перевозити допомогу будуть повітряним та наземним транспортом. Для цього Болгарія звернулася по допомогу до США та Великобританії. 

Відвантаження військової допомоги буде здійснюватися за один раз.

"На початку було три поставки, які здійснило Міністерство оборони - шоломи, бронежилети. Це було за умов колишнього уряду. Згодом тимчасовий уряд надав 350 аптечок для обслуговування 35 тисяч поранених, а також 35 тисяч комплектів одягу і взуття. Зараз ми перебуваємо на стадії підготовки до виконання рішення 48-их Національних зборів, яке буде передано навчальній місії в Польщі. Проте це знову ж для української армії. Яке це озброєння, на жаль, я не можу поділитися, оскільки документ засекречений", - сказав Стоянов.

Нагадаємо, на початку листопада парламент Болгарії ухвалив рішення надати Україні військову та військово-технічну допомогу.

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