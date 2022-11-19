На Сахаліні внаслідок вибуху газового балону в п’ятиповерхівці загинуло дев'ятеро осіб

У Сахалінській області Росії внаслідок вибуху газу повністю обвалився під’їзд п’ятиповерхівки. Загинуло щонайменше дев'ятеро осіб, серед яких - троє дітей. Ще семеро людей дістали поранення.

Про це повідомляє офіційна інформагенція РФ "РИА Новости".

Пошуки ще кількох мешканців будинку тривають.

Повідомляється що вибух стався близько 1-ї години дня за місцевим часом. Будинок не був газифікований.

За попередніми даними, вибух був спричинений порушенням умов зберігання та експлуатації газового балона в одній із квартир.

У результаті вибуху зрайнувався кутовий під’їзд. Однак, як заявив губернатор регіону Валерій Лимаренко, решта три під’їзди будинку "в нормальному стані".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля російського Санкт-Петербурга горить газопровід.