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Ізраїль дозволив країнам НАТО надавати Україні озброєння з ізраїльськими комплектуючими, – Haaretz

Журналісти стверджують, що на це рішення вплинули США.

Ізраїль дозволив країнам НАТО надавати Україні озброєння з ізраїльськими комплектуючими, – Haaretz
Фото: EPA/UPG

Влада Ізраїлю дозволила країнам НАТО надавати Україні озброєння з ізраїльськими комплектуючими. Про це пише Haaretz

За даними видання, міноборони Ізраїлю погодилаось, що члени Альянсу можуть постачати українцям озброєння, зокрема, з ізраїльськими електрооптичними системами і системами управління вогнем. 

Журналісти стверджують, що на це рішення вплинули США. 

Стверджується також, що під тиском адміністрації США Ізраїль нещодавно погодився профінансувати "стратегічні матеріали" на мільйони доларів США для сприяння військовим зусиллям України.

Нагадаємо, у жовтні президент Володимир Зеленський підтвердив початок співпраці з розвідкою Ізраїлю. "Ми на початку нашої співпраці. Позитивний тренд у відносинах Ізраїлю", – зазначив він.

Також Ізраїль завдав ударів по базі в Сирії, де збирались іранські безпілотники. Росія використовує безпілотники Ірану для ударів по Україні. 

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