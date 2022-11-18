Папа Римський готовий стати посередником у переговорах між Україною та РФ

Папа Римський Франциск підтвердив, що Ватикан готовий зробити все можливе, щоб виступити посередником і покласти край конфлікту між Росією та Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Франциска виданню La Stampa.

На запитання, чи вірить він у можливість примирення Москви та Києва, понтифік закликав "не здаватися в цьому питанні".

"Але кожен має присвятити себе демілітаризації сердець, починаючи зі свого власного, а потім знешкоджуючи, обеззброюючи насильство. Ми всі маємо бути пацифістами. Бажати миру, а не просто перемир'я, яке може служити лише для переозброєння. Справжній мир, який є плодом діалогу" , –сказав він.

Раніше папа Франциск засудив останню хвилю ракетних ударів по Україні, закликавши до припинення вогню, щоб запобігти ризику ескалації. При цьому він знову не згадав конкретно про Росію.

Нагадаємо, раніше папа Франциск заявив, що жорстокість російських військових, з якою вони діють в Україні, не притаманна російському народу. Він також згадав російського письменника Достоєвського, який, за його словами, до сьогодні "надихає християн до осмислення християнства".

Посол України у США Оксана Маркарова прокоментувала ці слова і зазначила, що понтифік, певно, неуважно читав Достоєвського, інакше не дивувався би жорсткості росіян.

7 листопада предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав зустрівся з Папою Римським у Ватикані. Він подарував понтифіку фрагмент російської міни, яка в березні знищила фасад храму УГКЦ в Ірпені на Київщині.