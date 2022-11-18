Кім попередив про новий пуск ракет (оновлено)
Кім попередив про новий пуск ракет (оновлено)
У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)
У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)
Запах совісті
Запах совісті
Росіяни обстріляли Дніпро: є влучання в інфраструктурні об'єкти, постраждали люди (оновлено)
Росіяни обстріляли Дніпро: є влучання в інфраструктурні об'єкти, постраждали люди (оновлено)
Південь. Пауза триватиме недовго
Південь. Пауза триватиме недовго
Збиралися зимувати. Як виглядають покинуті позиції окупантів під Снігурівкою. ФОТОРЕПОРТАЖ
Збиралися зимувати. Як виглядають покинуті позиції окупантів під Снігурівкою. ФОТОРЕПОРТАЖ
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Рада продовжила дію воєнного стану до 19 лютого
Рада продовжила дію воєнного стану до 19 лютого
Велике нафтобудівництво. Влада вирішила створити єдину державну нафтову компанію?
Велике нафтобудівництво. Влада вирішила створити єдину державну нафтову компанію?
ГоловнаСвіт

Папа Римський готовий стати посередником у переговорах між Україною та РФ

"Ми всі маємо бути пацифістами". 

Папа Римський готовий стати посередником у переговорах між Україною та РФ
Папа Римський Франциск
Фото: ukrinform.ua

Папа Римський Франциск підтвердив, що Ватикан готовий зробити все можливе, щоб виступити посередником і покласти край конфлікту між Росією та Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Франциска виданню La Stampa.

На запитання, чи вірить він у можливість примирення Москви та Києва, понтифік закликав "не здаватися в цьому питанні".

"Але кожен має присвятити себе демілітаризації сердець, починаючи зі свого власного, а потім знешкоджуючи, обеззброюючи насильство. Ми всі маємо бути пацифістами. Бажати миру, а не просто перемир'я, яке може служити лише для переозброєння. Справжній мир, який є плодом діалогу" , –сказав він.

Раніше папа Франциск засудив останню хвилю ракетних ударів по Україні, закликавши до припинення вогню, щоб запобігти ризику ескалації. При цьому він знову не згадав конкретно про Росію.

Нагадаємо, раніше папа Франциск заявив, що жорстокість російських військових, з якою вони діють в Україні, не притаманна російському народу. Він також згадав російського письменника Достоєвського, який, за його словами, до сьогодні "надихає християн до осмислення християнства".

Посол України у США Оксана Маркарова прокоментувала ці слова і зазначила, що понтифік, певно, неуважно читав Достоєвського, інакше не дивувався би жорсткості росіян.

7 листопада предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав зустрівся з Папою Римським у Ватикані. Він подарував понтифіку фрагмент російської міни, яка в березні знищила фасад храму УГКЦ в Ірпені на Київщині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також