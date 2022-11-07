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​​Папа Римський неуважно читав Достоєвського, інакше не дивувався би жорсткості росіян, - Маркарова

Посол зазначила, що жорстокість природньо притаманна росіянам.

​​Папа Римський неуважно читав Достоєвського, інакше не дивувався би жорсткості росіян, - Маркарова
Фото: Макс Требухов

Посол України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова прокоментувала слова Папи Римського Франциска про начебто "притаманний росіянам гуманізм".

Про це вона написала у фейсбуці.

"Соррі, не стримаюсь. Папа Римський, мабуть, якось неуважно читав Достоєвського. Інакше Його Святість не дивувався би жорсткості росіян (яка якраз їм природньо притаманна). А декілька інших творів російських письменників (поетів), включно з Пушкіним, Купріним, Булгаковим, як і навіть поверхневе вивчення правдивої історії нашого регіону, показало би, що гуманізмом не пахло у Московії ні за Івана Грозного в 1547-му, ні в 1708, коли було брутально вирізано Батурин, ні в кожній події після того…", - зауважила Маркарова.

Нагадаємо, Папа римський Франциск заявив, що жорстокість російських військових, з якою вони діють в Україні, не притаманна російському народу.

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