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​Сунак сприймає війну Росії проти України так само серйозно, як Трасс і Джонсон - посол Британії

Він був британським канцлером під час вторгнення і до вторгнення, і саме Казначейство відігравало провідну роль у запровадженні санкцій проти РФ.

​Сунак сприймає війну Росії проти України так само серйозно, як Трасс і Джонсон - посол Британії
Фото: Twitter/Melinda Simmons

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак сприймає вторгнення Росії в Україну так само серйозно, як і колишні прем'єр-міністри Великої Британії Ліз Трасс і Борис Джонсон.

Про це заявила надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я не думаю, що хто-небудь міг би звинуватити Ріші Сунака в тому, що він не вважає пріоритетом питання вторгнення РФ в Україну або не вважає його важливим. Він має досить важливі внутрішні економічні питання, на які повинен звертати увагу, і він це робить. Але я не маю відчуття, що він сприймає це вторгнення менш серйозно, ніж Ліз Трасс або Борис Джонсон", - сказала Сіммонс.

Вона нагадала, що Сунак телефонував президентові України Володимиру Зеленському в перший день його перебування на посаді. Це був перший іноземний лідер, якому він зателефонував.

"Це був його власний вибір. Я вважаю, що це дало дуже важливий сигнал щодо послідовності. Я не маю занепокоєння щодо прихильності Ріші Сунака. Я не думаю, що взагалі будуть зміни з погляду нашої політики на майбутнє", - переконана Сіммонс.

Вона звернула увагу на те, що Сунак був британським канцлером під час вторгнення і до вторгнення РФ в Україну, і саме Казначейство відігравало провідну роль у запровадженні санкцій.

"Вони дуже тісно співпрацюють із Міністерством закордонних справ у цьому питанні, але лідером було саме Казначейство, і Велика Британія наклала санкції на більшу кількість фізичних і юридичних осіб за будь-кого іншого у світі. Ми застосували санкції проти майже 1200 осіб, близько 120 організацій. Вони, до речі, стосуються і іранських осіб і організації, пов'язаних із програмою безпілотників", - розповіла посол.

Сіммонс висловила впевненість у тому, що Сунак захоче і буде готовий приїхати в Україну, щойно зможе це зробити.

"Я не коментуватиму терміни візиту прем'єр-міністра з міркувань безпеки. Але я думаю, що він захоче і буде готовий приїхати, щойно зможе це зробити", - сказала вона.

Нагадаємо, Сунак був міністром фінансів Великої Британії в уряді Бориса Джонсона в 2020-2022 роках. Олаф Шольц мав аналогічну посаду в уряді Німеччини в 2018-2021 роках. 

Сунаку вдалося очолити британський уряд після дострокового припинення повноважень Бориса Джонсона та Ліз Трасс, яка керувала кабінетом лише два місяці. У липні цього року він склав повноваження міністра фінансів на знак незгоди з політикою Джонсона. У серпні він програв вибори Трасс. Після її відставки вибори не проводили, адже Джонсон відмовився висувати свою кандидатуру, а ще одна кандидатка знялася з перегонів, тож Сунак отримав посаду без ще одного виборчого процесу. 

Після вступу на посаду премʼєр-міністра Сунак поговорив із президентом Володимиром Зеленським і запевнив його в продовженні підтримки України. Велика Британія, як відомо, є одним із найпотужніших союзників України під час вторгнення Росії.

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