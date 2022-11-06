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Угорщина відповіла Путіну на його заяву про її територіальні претензії до України, - Index

Мова йде про заяву Путіна під час промови з нагоди так званого Дня народної єдності.

Угорщина відповіла Путіну на його заяву про її територіальні претензії до України, - Index

У Міністерстві закордонних справ Угорщини закликали президента РФ до припинення вогню замість заяв, що поглиблюють конфлікт.

Про це повідомляє угорське видання Index.

"Ми не вважаємо правильними заяви, що поглиблюють військовий конфлікт. Замість подібних заяв необхідне негайне припинення вогню і мирні переговори", - оголосили в угорському МЗС у відповідь на заяву Путіна про те, що Польща, Румунія та Угорщина можуть мати територіальні претензії до України.

Зазначимо, що керівництво Румунії та Польщі швидко відреагувало на цю заяву. Румунія висловилась, що не має жодних претензій, а Польща звинуватила Путіна в поширенні дезінформації.

Уряд Угорщини жодним чином не відреагував на заяву Путіна, проте журналістам вдалося отримати коментар МЗС.

Нагадаємо, Міністерство освіти Угорщини доручило вилучити зі шкільного підручника з географії для 8 класу розділ про Україну, у якому написано, що в Україні точиться громадянська війна, до якої Росія не причетна.

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