Чехія отримає від США вісім бойових гелікоптерів

Корпус морської піхоти Сполучених Штатів Америки надасть Чехії шість бойових гелікоптерів AH-1Z та два гелікоптери UH-1Y.

Про це повідомляє Радіо Прага.

За словами компанії Bell, надані вертольоти мають бути оснащені аналогічно тим, які Чеська Республіка закуповує у новому вигляді – чотири вертольоти AH-1Z Viper та вісім вертольотів UH-1Y Venom, постачання яких здійсниться у наступному році. Чехія стане єдиним у Європі користувачем цих вертольотів.

Представник компанії Bell Нейт Грін назвав причини, за якими було вирішено надати Чехії гелікоптери.

«Через те, що відбувається в Україні, і через ставлення Чеської Республіки до України, яка відправила туди старі вертольоти, між урядами США та Чехії було укладено угоду про передачу деяких з невикористовуваних машин на додаток до тих, які ми виготовляємо для Чеської республіки», - наголосив Грін.

Ймовірно, гелікоптери надійдуть зі складу 367-ї ескадрильї Scarface Корпусу морської піхоти США, яка була розформована у квітні в рамках реорганізації Корпусу.

Нагадаємо, що танки, які Україні надають США, Нідерланди та Чехія, почнуть надходити вже наступного місяця.