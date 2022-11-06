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Чехія отримає від США вісім бойових гелікоптерів

Раніше Чехія передала гелікоптери Україні.

Чехія отримає від США вісім бойових гелікоптерів

Корпус морської піхоти Сполучених Штатів Америки надасть Чехії шість бойових гелікоптерів AH-1Z та два гелікоптери UH-1Y. 

Про це повідомляє Радіо Прага.

За словами компанії Bell, надані вертольоти  мають бути оснащені аналогічно тим, які Чеська Республіка закуповує у новому вигляді – чотири вертольоти AH-1Z Viper та вісім вертольотів UH-1Y Venom, постачання яких здійсниться у наступному році. Чехія стане єдиним у Європі користувачем цих вертольотів.

Представник компанії Bell Нейт Грін назвав причини, за якими було вирішено надати Чехії гелікоптери.

«Через те, що відбувається в Україні, і через ставлення Чеської Республіки до України, яка відправила туди старі вертольоти, між урядами США та Чехії було укладено угоду про передачу деяких з невикористовуваних машин на додаток до тих, які ми виготовляємо для Чеської республіки», - наголосив Грін.

Ймовірно, гелікоптери надійдуть зі складу 367-ї ескадрильї Scarface Корпусу морської піхоти США, яка була розформована у квітні в рамках реорганізації Корпусу.

Нагадаємо, що танки, які Україні надають США, Нідерланди та Чехія, почнуть надходити вже наступного місяця.

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