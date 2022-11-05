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Перші танки від США, Нідерландів та Чехії Україна отримає наступного місяця, - Кулеба

Загалом Україна має отримати 90 танків.

Перші танки від США, Нідерландів та Чехії Україна отримає наступного місяця, - Кулеба
Танк Т-72
Фото: ukroboronprom.com.ua

Танки, які Україні надають США, Нідерланди та Чехія, почнуть надходити до України вже наступного місяця.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

“Я вдячний за спільне рішення Нідерландів, США та Чехії щодо придбання та передачі для потреб ЗСУ 90 танків Т-72”, - зазначив Кулеба. 

Він уточнив, що перша партія танків, яку отримає Україна, складатиметься з 26 відновлених та модернізованих танків. 

Нагадаємо, спільно зі США та Чехією Нідерланди нададуть 90 модернізованих та відремонтованих чеських танків.

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