Перші танки від США, Нідерландів та Чехії Україна отримає наступного місяця, - Кулеба

Танки, які Україні надають США, Нідерланди та Чехія, почнуть надходити до України вже наступного місяця.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

“Я вдячний за спільне рішення Нідерландів, США та Чехії щодо придбання та передачі для потреб ЗСУ 90 танків Т-72”, - зазначив Кулеба.

Він уточнив, що перша партія танків, яку отримає Україна, складатиметься з 26 відновлених та модернізованих танків.

Я вдячний за спільне рішення Нідерландів, США та Чехії щодо придбання та передачі для потреб ЗСУ 90 танків Т-72. Перші 26 відновлених та модернізованих танків Україна отримає вже впродовж наступного місяця. Дякую партнерам за вияв непохитної солідарності з Україною. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 4, 2022

Нагадаємо, спільно зі США та Чехією Нідерланди нададуть 90 модернізованих та відремонтованих чеських танків.