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Російські окупанти провокують екологічну катастрофу на Херсонщині, - голова ОВА

Для фіксації екологічного злочину Херсонська ОВА звернулася до правоохоронних органів.

Російські окупанти провокують екологічну катастрофу на Херсонщині, - голова ОВА
Фото: Ярослав Янушевич

Росіяни у Херсонській області підривають плавзасоби та судна біля пристаней та причалів Дніпра і його притоків. Це провокує екологічну катастрофу в регіоні.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“Через це в річці вже тонни мастила та пального! Шкідливі речовини течією несе у дельту Дніпра, в бік заповідної зони Національного природного парку “Нижньодніпровський”, - написав Янушевич.

Він наголосив, що ці території охороняються Рамсарською конвенцією про водно-болотні угіддя, які мають міжнародне значення головним чином як середовища існування водоплавних птахів. Відповідно, ця екологічна катастрофа може мати й міжнародні наслідки. 

Янушевич уточнив, що за попередньою оцінкою у воду потрапило до 10 тонн паливно-мастильних матеріалів. Такі дії росіян можуть призвести до знищення річкової флори та фауни, а також отруєння місцевості на десятки років. Більше того, небезпечні речовини можуть потрапити й до Чорного моря.

“Для ліквідації наслідків необхідно щонайшвидше перекрити нафтові плями та зібрати їх. Україна не може оперативно це зробити, бо наші фахівці не мають доступу до тимчасово окупованих територій”, - підсумував Янушевич. 

Як раніше повідомлялось, окупанти обстріляли баржу зі збіжжям в Бузько-Дніпровсько-лиманському каналі. 

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