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70 снарядів і мін випустили росіяни про чотирьох громадах Сумщини

Потерпілих немає.

70 снарядів і мін випустили росіяни про чотирьох громадах Сумщини
Фото ілюстративне
Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Під російські обстріли 4 листопада потрапили чотири громади Сумщини.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

По Білопільській, Зноб-Новгородській, Миропільській та Хотінській ОТГ рашисти випустили 70 снарядів та мін.

За словами Живицького, Миропільську громаду з території Росії обстріляли з мінометів. 

"Було 9 вибухів. Без руйнувань", - додав очільник області.

По Хотінській громаді окупати спершу вели мінометний обстріл (зафіксовано 9 "приходів"). Після обіду по двох прикордонних селах росіяни вдарили зі САУ. Було зафіксовано 15 вибухів. Обійшлося без руйнувань.

"Білопільська громада: майже годину ворог із САУ обстрілював прикордоння (28 "прильотів"). Пошкоджені щонайменше 3 житлові будинки та ще чотири господарські приміщення. Були прямі попадання в помешкання. На щастя, без загиблих", - розповів Живицький.

У ще одному селі громади зафіксували чотири "приходи" з мінометів.

У Зноб-Новгородській громаді під російський обстріл потрапили два села. 

"По одному ворог вів гранатометний обстріл (5 "черг" із АГС). По іншому - застосував стрілецьку зброю", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, протягом 4 листопада російські окупанти завдали три ракетні та п'ять авіаційних ударів, здійснили два обстріли з реактивних систем залпового вогню.

У Сумській області вчора за день рашисти випустили 157 снарядів та мін по прикордонних населених пунктах. Під обстрілами опинилися Білопільська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Хотінська, Шалигинська, Юнаківська та Середино-Будська громади.

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