"Велика сімка" озвучила, як буде підтримувати Україну і протидіяти російській агресії

В G7 відкинули звинувачення РФ, начебто Україна готує "брудну бомбу", і пригрозили новими санкціями.

За підсумками засідання "Великої сімки" міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії та США, а також Верховний представник ЄС оприлюднили заяву, в якій озвучили кроки з підтримки України та протидії російські агресії.

Як ідеться на сайті Євросоюзу, G7 закликала Росію зупинити війну проти України.

Також "Велика сімка" відкинула фейкові звинувачення РФ, начебто Україна готує "брудну бомбу".

"Інспекції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили безпідставність цих звинувачень, і ми дякуємо Україні за її прозорість", - йдеться в заяві.

Росії та іншим країнам пригрозили новими санкціями проти фізичних і юридичних осіб, які надають військову підтримку РФ у війні проти України. Також закликали режим Лукашенка не давати допомогу країні-агресору.

Члени "Великої сімки" анонсували створення координаційного механізму, який має допомогти нашій державі ремонтувати, відновлювати і захищати критичну енергетичну та водну інфраструктуру. Також вони висловили готовність долучитися до відновлення України.

Країни "Великої сімки" заявили про готовність продовжувати протидіяти російській пропаганді та продовольчому й енергетичному шантажу.

Також у G7 підтримали ініціативу розширення Чорноморської зернової ініціативи.

"Ми підтримуємо заклик Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй щодо розширення Чорноморської зернової ініціативи (BSGI), що призвела до зниження світових цін на продовольство. Закликаємо Росію дослухатися до заклику Генерального секретаря", - йдеться в заяві.

Також у "Великій сімці" наголосили на необхідності зміцнення та модернізації ООН, що дозволить підвищити ефективність роботи організації.

Ще одна тема, на якій наголосили країни-учасниці Групи Семи, - посилення експортного контролю над озброєннями.

"Ми посилюємо експортний контроль, у тому числі - за допомогою міжнародних режимів експортного контролю, щодо матеріалів, технологій та досліджень, які можуть бути використані для розробки зброї масового знищення та засобів її доставки. У цьому контексті ми підтримуємо якнайшвидше вступ Індії до Групи ядерних постачальників", - зазначили в G7.

Також на засідання Великої сімки розглянули ситуацію в Ірані, КНДР, Індо-Тихоокеанському регіоні, Китаї, Африці, Гаїті та Середній Азії.

Нагадаємо, анонсувалося, що міністри закордонних справ країн Group of 7 на нинішній зустрічі в Німеччині обговорять, як найкраще координувати подальшу підтримку України після російських атак на енергообʼєкти.