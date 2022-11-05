СБУ викрила "суддю" з окупованої Євпаторії, який сприяв депортації кримчан до Сибіру

Ще одну підозру отримав заступник начальника Херсонської митниці, який перейшов на бік окупантів.

Служба безпеки України викрила "суддю" з окупованої Євпаторії, який сприяв новій депортації кримчан до Сибіру. За співпрацю з Російською Федерацією наразі повідомлено про підозру ще двом високопосадовцям.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Серед них – колишній суддя з тимчасово окупованого Криму. Після захоплення українського півострова він добровільно приєднався до загарбників. За це вони призначили його так званим «судьей Євпаторийского городского суда». Перебуваючи на «посаді», ворожий поплічник приймав незаконні рішення щодо примусового видворення місцевих жителів до віддалених регіонів РФ, включаючи Сибір", йдеться в повідомленні.

"Суддя" призначав вироки за нібито порушення діючих законів країни-агресора. Тим самим він грубо порушував українське законодавство та міжнародне гуманітарне право.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу.

Фото: СБУ

Крім цього, співробітники Служби безпеки викрили ще одного колаборанта, що переховується на тимчасово окупованій території півдня України. Ним виявився колишній заступник начальника Херсонської митниці, який після захоплення частини регіону підтримав загарбників. Згодом він погодився з пропозицією агресорів очолити "налоговую службу Херсонской области".

Встановлено, що відповідну "протекцію" йому забезпечив колишній заступник голови облради, депутат-колаборант Віталій Булюк, якого ворог призначив "первым заместителем главы" місцевої окупаційної адміністрації.

"За даними слідства, його «протеже» організував незаконний збір «податків» на користь РФ, а також сприяв рейдерському захопленню українських підприємств, які відмовились від співпраці з агресором. Наразі зловмисник підозрюється за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу. У ході оперативних дій Служба безпеки встановила місце знаходження обох ворожих поплічників, задокументувала їх злочинну діяльність та проводить комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності", - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила чиновника на Черкащині, який закликав до підтримки ворожих військ та знищення українців.