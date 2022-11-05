Вірменія звинуватила Азербайджан у обстрілі своїх позицій

Баку і Єреван продовжують обмінюватися звинуваченнями у веденні вогню.

Міністерство оборони Вірменії заявило, що збройні сили Азербайджану нібито відкрили вогонь у напрямку вірменських позицій у східній частині кордону. Згідно з повідомленням, це відбулося учора о 19:40 за місцевим часом, пише Радіо Азататюн.

Вірменія стверджує, що вогонь вівся зі стрілкового озброєння різних калібрів. Втрат немає.

"Станом на 22:00, ситуація на вірменсько-азербайджанському кордоні відносно стабільна", – заявили в Міноборони.

До того міністерство оборони Азербайджану заявило, що вночі з 3 на 4 листопада вірменські підрозділи пʼять годин нібито обстрілювали азербайджанські позиції в Кельдбаджарському районі. Вірменія назвала це дезінформацією, зазначають журналісти Радіо Азататюн.

Після кривавих протистоянь, що відбулися в Нагірному Карабасі у вересні, сторони систематично звинувачують одна одну в обстрілах.