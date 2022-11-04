Країни G20 поки не узгодили порядок денний саміту в Індонезії, - посол України

"До заходу ведеться дуже серйозна підготовка, однак через війну він перетворюється на доволі суперечливу подію".

Розв’язана Росією війна в Україні зруйнувала попередній порядок денний саміту "Великої двадцятки" (G20). Наразі серед країн-учасниць немає консенсусу, що має обговорюватися на цьому заході в першу чергу.

Про це заявив посол України в Індонезії Василь Гамянін в ефірі Ukrlife.TV, передає Укрінформ.

Дипломат зазначив, що до саміту ведеться дуже серйозна підготовка, однак через війну захід перетворюється на "доволі суперечливу подію".

"Наразі у «Великій двадцятці» не існує консенсусу, абсолютно зруйновано попередній план дій, абсолютно зруйновано порядок денний, і зруйнувала це росія, зруйнувала російська агресія. Немає єдності у розумінні, що має обговорюватися в першу чергу на «Двадцятці»", - сказав Гамянін.

Він додав, що китайська сторона регулярно обстоює думку, що G20 має займатися економічними питаннями і не обговорювати "якісь політичні моменти, а тим більше війну". За словами посла, це викликає "щире здивування у половини учасників саміту".

У цьому контексті Гамянін спрогнозував, що, судячи з міністерської зустрічі G20, яка відбулась на Балі, атмосфера на майбутньому заході буде достатньо напруженою.

За словами дипломата, для індонезійців це надзвичайно чутливе питання. Він пояснив, що це перше в історії Індонезії головування у G20, яке могло б забезпечити їй вихід з регіонального у глобальне лідерство. За словами посла, індонезійська сторона доклала дуже багато зусиль, щоб сформувати порядок денний, і мала намір виносити на обговорення боротьбу з пандемією, енергетичні питання, цифрову трансформацію.

"І не їх провина в тому, що нашим сусідом є країна-терорист, і що московський фашистський режим фактично зруйнував цей порядок денний. Зараз це все відійшло на другий план. На перший план виходять кризи – як подолати продовольчу кризу, енергетичну, глобальну логістичну", - зауважив дипломат.

Нагадаємо, в червні президент Індонезії Джоко Відодо під час візиту до Києва передав Володимиру Зеленському запрошення особисто взяти участь у саміті Групи двадцятки. Наприкінці квітняВідодо також заявляв, що запросив і президента РФ на саміт.

Восени, після публічного визнання Путіним наказу про ракетні удари по українських цивільних та енергетичній інфраструктурі, МЗС України закликало відкликати запрошення президенту РФ на саміт Двадцятки на Балі та виключити Росію із G20.