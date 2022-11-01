Запрошення Путіну на саміт G20 має бути відкликане, а Росія – виключена із Групи, – Ніколенко

"Він не має сидіти за одним столом із світовими лідерами".

Після публічного визнання Путіним наказу про ракетні удари по українських цивільних та енергетичній інфраструктурі, МЗС закликало відкликати запрошення президенту РФ на саміт Двадцятки на Балі та виключити Росію із Групи двадцяти.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Twitter.

"Путін публічно визнав відання наказу про ракетні удари по українських цивільних та енергетичній інфраструктурі. Маючи руки по лікті в крові, він не має сидіти за одним столом із світовими лідерами. Запрошення Путіну на саміт на Балі має бути відкликане, а Росія – виключена із Групи двадцяти", – йдеться у повідомленні.

Putin publicly acknowledged ordering missile strikes on Ukrainian civilians and energy infrastructure. With his hands stained in blood, he must not be allowed to sit at the table with world leaders. Putin’s invitation to Bali summit must be revoked, and Russia expelled from G20. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 1, 2022

Нагадаємо, раніше координатор з питань стратегічних комунікацій США Джон Кірбі заявив, що президент США Джозеф Байден не має наміру зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті G20.