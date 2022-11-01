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Запрошення Путіну на саміт G20 має бути відкликане, а Росія – виключена із Групи, – Ніколенко

"Він не має сидіти за одним столом із світовими лідерами".

Запрошення Путіну на саміт G20 має бути відкликане, а Росія – виключена із Групи, – Ніколенко
Речник МЗС України Олег Ніколенко
Фото: Пресслужба МЗСУ

Після публічного визнання Путіним наказу про ракетні удари по українських цивільних та енергетичній інфраструктурі, МЗС закликало відкликати запрошення президенту РФ на саміт Двадцятки на Балі та виключити Росію із Групи двадцяти.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Twitter.

"Путін публічно визнав відання наказу про ракетні удари по українських цивільних та енергетичній інфраструктурі. Маючи руки по лікті в крові, він не має сидіти за одним столом із світовими лідерами. Запрошення Путіну на саміт на Балі має бути відкликане, а Росія – виключена із Групи двадцяти", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше координатор з питань стратегічних комунікацій США Джон Кірбі заявив, що президент США Джозеф Байден не має наміру зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті G20.

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